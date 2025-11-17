به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کاروان ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس برای وداع، تشییع و خاکسپاری، بعدازظهر امروز از طریق جاده هراز وارد استان مازندران می‌شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مازندران گفت: پیکر‌های پاک و مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ از طریق محور هراز وارد استان مازندران می‌شوند و مراسم استقبال از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در شهرستان آمل برگزار می‌شود.

سرهنگ سلامی افزود: مراسم وداع استانی یکشنبه ۲ آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در مصلای بابل برگزار می‌شود و مراسم تشییع استانی این شهدای گرانقدر هم صبح روز دوشنبه ۳ آذر همزمان با سالروز شهادت بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) که روز ملی شهدای گمنام است در شهر ساری برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: از امروز تا دوشنبه هفته آینده هر روز کاروان شهدا مهمان چند شهرستان خواهند بود و پیش بینی می‌شود در این ایام ۲۰۰ محفل وداع مردمی شهدا در مناطق مختلف استان مازندران برگزار شود.

مراسم وداع با ۱۰ شهید گمنام در شهر‌ستان‌های مختلف استان

مراسم وداع با پیکر‌های پاک و مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز دوشنبه۲۶ آبان در شهر‌های آمل و محمودآباد برگزار می‌شود.

مردم همیشه در صحنه شهر‌های رامسر، تنکابن و عباس آباد روز سه شنبه ۲۷ آبان میزبان شهدای گرانقدر خواهند بود.

مراسم وداع با پیکر‌های پاک و مطهر این شهدا روز چهارشنبه ۲۸ آبان در شهر‌های چالوس، نوشهر و نور برگزار می‌شود.

مردم ولایتمدار شهر‌های بابلسر، فریدونکنار، سیمرغ و جویبار هم روز پنجشنبه ۲۹ آبان میزبان شهدای گمنام خواهند بود.

در روز جمعه ۳۰ ابان ماه هم مردم انقلابی شهر‌های قائم شهر، نکا و میاندورود میزبان این شهدای عزیز خواهند بود.

مراسم وداع با پیکر‌های پاک و مطهر این شهدا روز شنبه یکم آذرماه در شهرستان‌های بابل، سوادکوه، سوادکوه شمالی، ساری، بهشهر و گلوگاه برگزار خواهد شد.

پیکر‌های پاک و مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، روز یکشنبه ۲ آذرماه مهمان دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف استان خواهند بود.

مراسم وداع استانی یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشا با حضور مردم همیشه در صحنه استان در مصلای بابل برگزار می‌شود.

مراسم تشییع استانی این شهدای گرانقدر هم از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح روز دوشنبه ۳ آذر همزمان با سالروز شهادت بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور حماسی مردم شهیدپرور استان مازندران در شهر ساری برگزار خواهد شد.

