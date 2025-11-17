به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نمایش، عرضه و معرفی فیلم‌های تولیدشده دانشجویان این دانشگاه موضوع این جشنواره است.

«دروازه خورشید» هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

بررسی فرهنگ و نحوه زیست سرخ پوستان آمریکای لاتین موضوع این مجموعه است.

مهلت ارسال اثر به رویداد چند رسانه‌ای «هما» تا ۳۰ آبان تمدید شد.

این رویداد در سه قالب روایت‌های تصویری، ویدئویی و شنیداری با موضوع جلوه‌های همدلی، مقاومت و امید در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار می‌شود.

مجموعه تلویزیونی صورت فلکی از ۲۷ آبان هر شب ساعت ۱۸ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه داستان فضانوردی است که پس از یک حادثه در ایستگاه فضایی، به زمین باز‌می‌گردد و دچار مشکلاتی می‌شود.