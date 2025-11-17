شمشیربازان یزدی در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی
سه شمشیرباز یزدی در مسابقات شمشیربازی، همبستگی کشورهای اسلامی حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مسابقات انفرادی شمشیربازی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۲۶ و مسابقات تیمی از ۱۹ آبان ماه جاری در کشور عربستان با حضور بهترین بازیکنان برگزار میشود.
تیم ملی سابر در بخش انفرادی شامل: علی پاکدامن و محمد فتوحی و در بخش تیمی نیز شامل: علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور است.
تیم ملی اپه در بخش انفرادی شامل امیرحسین موشحی و محمد اسماعیلی و در بخش تیمی نیز شامل امیرحسین موشحی، محمد اسماعیلی، بهنام بیک و محمد علی خاکزار است.
ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ (از هفت تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵) به میزبانی شهر ریاض پایتخت کشور عربستان سعودی پیگیری میشود.
در این دوره از مسابقات ۲۱ رشته ورزشی به علاوه ۲ رشته ویژه معلولین (پارا) که شامل رشتههای وزنه برداری قدرتی (پارا پاورلیفتینگ) و پارا دو و میدانی حضور دارد، هرچند در فروردین ۱۴۰۰ (آوریل ۲۰۲۱) اعلام شد که بازیهای ۲۰۲۵ در کامرون برگزار خواهد شد و با این حال در اردیبهشت سال گذشته (ماه مه ۲۰۲۴)، فدراسیون بازیهای همبستگی اسلامی اعلام کرد که ریاض میزبان این دوره خواهد بود.
از کشور ایران، ۱۹۱ ورزشکار در ۲۰ رشته ورزشی به رقابت با حریفان خود بر روی صحنه مسابقه خواهند رفت.
در این مسابقات در ۲۳ رشته ورزشی بیش از ۳۵۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور اسلامی با یکدیگر به رقابت میپردازند.