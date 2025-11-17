استاندار قم گفت: استان امسال به ۲۴ هزار تولد برای نزدیک شدن به نرخ جانشینی نیاز دارد، به همین منظور گروه تخصصی جوانی جمعیت تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در جلسه ستاد جوانی جمعیت با تأکید بر ضرورت مدیریت حرفه‌ای داده‌ها، خواستار طراحی سازوکارهای امن، برنامه‌ریزی محله‌محور و تشکیل یک گروه چندتخصصی و متمرکز برای پیگیری ازدواج، فرزندآوری و تحکیم خانواده شد.

وی با بیان اینکه مساله ازدواج و فرزندآوری نیازمند برنامه‌ریزی همه‌جانبه است، افزود: بخشی از کار، تسهیل‌گری اجرایی است اما بخش مهم‌تر در حوزه فرهنگی و فکری خانواده‌ها قرار دارد. باید با کارگاه‌های آگاهی‌بخشی و سازوکارهای مشاوره‌ای درست، نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده ایجاد کنیم.

استاندار قم در جمع‌بندی با تأکید بر محدود بودن زمان برای جبران عقب‌ماندگی جمعیتی گفت: باید یک گروه متمرکز، حرفه‌ای و چندتخصصی تشکیل شود که تنها مأموریتش پیگیری موضوع ازدواج، فرزندآوری و تحکیم خانواده باشد.

در این جلسه، نمایندگان دستگاه‌ها گزارشی از وضعیت جمعیتی استان ارائه کردند. طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی، قم در سال جاری به ۲۴ هزار تولد برای نزدیک شدن به نرخ جانشینی نیاز دارد.

همچنین بخش قابل توجهی از زنان در سن باروری در سامانه‌های سلامت ثبت نشده‌اند که به‌گفته کارشناسان، نیازمند تقویت ارتباطات محله‌ای، نیروی انسانی و فعال‌سازی پایگاه‌های سلامت است.