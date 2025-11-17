پخش زنده
فینال لیگ کشتی فرنگی ۱۴ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری دورهای رفت و برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور، تیمهای راه یافته به مرحله پایانی مشخص شدند.
در گروه A این مسابقات در مجموع مسابقات رفت و برگشت تیمهای استقلال قم، رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند. در گروه B نیز تیمهای نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و سیناصنعت ایذه به ترتیب اول تا سوم شدند.
مرحله نیمه نهایی این رقابتها به شرح زیر برگزار میشود:
استقلال قم – دانشگاه آزاد اسلامی
رعد پدافند ارتش – نفت و گاز زاگرس جنوبی
تیمهای حاضر در این مسابقات در پی استفاده از کشتی گیران عنوان دار و ملی پوش در این مسابقات خواهند بود و روز ۱۴ آذرماه شاهد دیدارهای مهیجی برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقات خواهیم بود.