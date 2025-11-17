استقبال از شهدای گمنام ، چهارشنبه این هفته در بندرگز

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گلستان گفت : پبکر مطهر شهدای گمنام چهارشنبه ۲۸ آبان با استقبال مردم در ورودی غرب استان در شهر بندرگز وارد استان می شود.

سرهنگ محمد رضا کاظمی افزود : مراسم وداع با شهدای گمنام شب دوشنبه دوم آذر در حسینیه عاشقان ثارالله گرگان برگزار خواهد شد.

وی گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام هم روز دو شنبه سوم آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از حسینه عاشقان ثارالله تا آستان مقدس امامزاده عبدالله گرگان گزار می شود.