آقای نیکزاد نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هیئت پارلمانی ایران به همراه آقای خوش سیما نماینده گرمی و انگوت در مجلس در نشست بینالمللی روسای مجالس و هیئتهای پارلمانی ۴۰ کشور که در پاکستان برگزار شد،حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در چند روز اخیر نشست بینالمللی روسای مجالس و هیئتهای پارلمانی ۴۰ کشور در پاکستان برگزار شد.
آقای نیکزاد در دیدارهای جنبی این نشست درباره موضوعات استان هم رایزنی و گفتگو کرد.