به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: امسال ۲۰ مجوز برای اجرای طرح‌های خارجی در استان تصویب شد که ارزش آنها در مجموع به ۲۵۴ میلیون و نود و هزار دلار می‌رسد.

ناصر یارمحمدیان با بیان اینکه این میزان سرمایه گذاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد پنج برابر و از حیث ارزش بیش از ۳۹ برابر افزایش داشته است، ادامه داد: سال گذشته مجموع طرح‌های دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان ۱۹ طرح و ارزش آنها کمتر از ۲۰۰ هزار دلار بوده است.

وی افزود: روند رو به رشد ورود سرمایه‌های بین‌المللی نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های تسهیلی دولت در بهبود فرایند‌های اداری و جذابیت بیشتر برای حضور فعالان اقتصادی خارجی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین از ارتقای چشمگیر جایگاه اصفهان در شاخص ملی محیط کسب‌وکار خبر داد و گفت: استان سال گذشته رتبه بیست و هشتم را در این شاخص داشت، و در تابستان ۱۴۰۴ به جایگاه دوم کشور رسیده و یکی از کم‌نظیرترین جهش‌های ثبت‌شده در سال‌های اخیر را تجربه کرده است.

وی با تشریح نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار افزود: امتیاز ثبت‌شده برای استان ۵.۷۸ و امتیاز میانگین کشور ۶.۲۸ بوده است که نشان‌دهنده بهبود محسوس و شرایط مساعدتر فعالیت اقتصادی در اصفهان است.

یارمحمدیان گفت: بر اساس این ارزیابی، سه استان خراسان رضوی، اصفهان و البرز به ترتیب بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در فصل تابستان ۱۴۰۴ داشته‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: وضعیت محیط کسب و کار در بخش خدمات با امتیاز ۵.۹۷ در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنعت مطلوب‌تر ارزیابی شده است.

وی گفت: جایگاه اصفهان در تابستان سال گذشته در رتبه بیست‌وهشتم قرار داشت و این استان در چهار فصل، ۲۶ پله صعود را در کارنامه خود ثبت کرده است.