به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این دوره از مسابقات، دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان، هنر و پیام نور اصفهان و نجف‌آباد، دانشگاه فرهنگیان، جامع علمی–کاربردی صیاد نزاجا، مؤسسات آموزش عالی راغب اصفهانی، المهدی مهر و صفاهان، دانشگاه کاشان و همچنین دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شیراز و پیام نور کرج حضور داشتند.

در ماده ۵۰ متر آزاد و در رده سنی ۱۸ تا ۲۳ سال، رخشان گودرزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) مقام اول را کسب کرد و آلما زندی اصفهانی و ستایش زارعی، هر دو از همین واحد دانشگاهی، به ترتیب دوم و سوم شدند. در رده‌های بالاتر سنی هم ورزشکاران دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی–کاربردی صیاد نزاجا موفق به کسب عناوین برتر شدند.

در رشته ۵۰ متر قورباغه هم پرتو حقیقت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در رده سنی ۱۸ تا ۲۳ سال مقام نخست را به دست آورد و آنیتا قربان اسماعیلی و آیلین صفهی از همین دانشگاه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در رده‌های سنی بالاتر، سایه گل محمدی، فرناز نوشیروانی و سیما محمدیان‌نژاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان عنوان نخست را در رده‌های مختلف کسب کردند.

در ماده ۵۰ متر کرال پشت، نگین رهنما از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، مینا کشاورز از دانشگاه صنعتی اصفهان و فاطمه اعرابی از دانشگاه جامع علمی–کاربردی صیاد نزاجا در رده‌های سنی متفاوت موفق به کسب نخستین جایگاه شدند. همچنین در رشته ۵۰ متر پروانه، رخشان گودرزی و سایه گل محمدی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در رده‌های سنی مختلف بر سکوی نخست ایستادند.

این رقابت‌ها به میزبانی استخر ستاره و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، هیات ورزش‌های آبی استان و مجموعه‌ای از دانشگاه‌های استان برگزار شد.