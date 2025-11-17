پخش زنده
مدیرکل آموزشوپرورش سیستان و بلوچستان خبر از برگزاری بیستوهفتمین مانور سراسری زلزله مدارس این استان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رسول صفرزائی گفت: مانور زلزله هشتم آذر ماه با هدف ارتقای آمادگی دانشآموزان و خانوادهها در برابر شرایط بحرانی، با همکاری آموزشوپرورش، جمعیت هلالاحمر و مدیریت بحران استان اجرا خواهد شد.
وی افزود: تعلیم و تربیت تنها در چارچوب دروس رسمی خلاصه نمیشود و مهارتهای حیاتی باید در کنار آموزشهای نظری به دانشآموزان ارائه شود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان همچنین گفت: دانشآموزان میتوانند خاطرات، مشاهدات و پیشنهادهای خود را از اجرای مانور ثبت کنند.