هشتمین رویداد ملی «مهر اصالت ملی» در خراسان رضوی آغاز شد تا آثار برگزیده هنرمندان صنایع دستی، داوری و ارزیابی شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در این باره گفت: هم اکنون ۴۰ اثر از خراسان رضوی موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند و ۹ اثر نیز مهر جهانی از یونسکو دارند.

سید جواد موسوی افزود: در این دوره بیش از ۱۵۰ اثر از سراسر استان داوری می‌شوند و اگر شاخص‌های لازم را داشته باشند، مهر اصالت ملی در همان استان صادر و ابلاغ خواهد شد.

او با بیان اینکه هدف این است که امسال آمار آثار دارای مهر اصالت در خراسان رضوی از ۱۰۰ اثر فراتر رود، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های مهم در داوری مهر اصالت، کاربردی بودن آثار است و اینکه محصولات فقط جنبه تزئینی نداشته باشند؛ یعنی باید کاربرد خاصی در خانه یا فضا‌های مختلف داشته و قیمت تمام شده آنها هم مناسب باشد که این شاخصه، وجه تمایز آثار برگزیده از دیگر تولیدات صنایع دستی است.

موسوی با اشاره به ارائه ۲۰ رشته صنایع دستی به دبیرخانه رویداد، افزود: در میان آثار داوری‌شده، دست بافته ها، زیور آلات، سرامیک، چرم دست دوز، فیروزه کوب، معرق فلز، چوب و چرم و دیگر رشته‌های هنری و سنتی دیده می‌شود.

وی همچنین حضور گسترده نسل جوان در این رویداد را مثبت خواند و گفت: در این رویداد بازه سنی شرکت‌کنندگان بین ۱۷ تا ۴۰ سال است و این جوانان، هنرمندانی هستند که با عشق و توان خلاقانه خود، برای حفظ و توسعه صنایع دستی استان، تلاش می‌کنند.

موسوی افزود: پنج داور از اساتید برجسته دانشگاه و کارشناسان مجرب حوزه صنایع دستی برای ارزیابی آثار انتخاب شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ادامه داد: مهر اصالت ملی هر دو سال یک‌بار با هدف ارزیابی کیفی آثار صنایع دستی کشور برگزار می‌شود.

موسوی اضافه کرد: خراسان رضوی با توجه به اقلیم و فرهنگ محلی خود، دارای ۹۰ رشته بومی صنایع دستی است و در برخی رشته‌ها، بیشترین آثار دارای مهر اصالت را دارد.