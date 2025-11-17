پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: کشاورزانی که اقدام به کشت آبی کلزا کردهاند، میتوانند با مراجعه به صندوق بیمه محصولات کشاورزی این شهرستان محصول خود را به صورت اختیاری بیمه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین با اشاره به اجرای بیمه اجباری و فراگیر محصولات کشاورزی اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته بیمه کلزا بخش آبی شهرستان از شمول بیمه فراگیر (اجباری) خارج شد و کشاورزان کلزاکار بخش آبی میتوانند با مراجعه به صندوق بیمه محصولات کشاورزی از فرصت و مزایای بیمه اختیاری کشت این محصول بهرهمند شوند.
وی افزود: باتوجه به محدود بودن زمان، تاکید میشود کلزاکاران بخش آبی از فرصت ثبت نام و عقد قرارداد بیمه اختیاری استفاده کنند.
آفرین تاکید کرد: محصولات زراعی چغندرقند، گندم آبی و دیم و کلزا در بخش دیم مشمول بیمه اجباری و فراگیر هستند.
مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک با اشاره به وضعیت اقلیمی و بارشی و خسارتهای احتمالی، بیان داشت: پرداخت هرگونه خسارت و کمک تنها از طریق عقد قرارداد و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بر اساس بیمه فراگیر امکان پذیر خواهد بود، بنابراین به کشاورزان توصیه اکید میشود نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند تا در مواقع بحرانی، متحمل خسارت نشوند.