به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پیمان حائری، گفت: در آغاز فصل کشت پاییزه، کشت باقلا در استان زنجان توسعه یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۱۰۰ تن محصول از ۹۳۵ هکتار زمین برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان افزود: بیش از سه‌هزار و ۲۵۰ بهره‌بردار در این زمینه فعالیت دارند و با استفاده از روش‌های نوین کاشت و آبیاری، بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب افزایش خواهد یافت.

به گفته حائری، امسال کشت باقلا از اوایل آبان تا اوایل آذر و برداشت آن در سال آینده از ابتدای خرداد تا پایان همان ماه انجام می‌شود.

وی تأکید کرد که آموزش کشاورزان، استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده و توسعه مکانیزاسیون، ضمن افزایش عملکرد در واحد سطح، هزینه‌های تولید را نیز کاهش می‌دهد.

حائری خاطرنشان کرد: تولید باقلا در زنجان می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به صادرات بین‌استانی و خارجی نیز منجر شود و این محصول به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند زراعت و اشتغال‌زایی در استان شناخته خواهد شد.