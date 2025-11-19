پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از گسترش سطح زیرکشت محصول باقلا در سال زراعی جاری خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پیمان حائری، گفت: در آغاز فصل کشت پاییزه، کشت باقلا در استان زنجان توسعه یافته و پیشبینی میشود بیش از ۳۱۰۰ تن محصول از ۹۳۵ هکتار زمین برداشت شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان افزود: بیش از سههزار و ۲۵۰ بهرهبردار در این زمینه فعالیت دارند و با استفاده از روشهای نوین کاشت و آبیاری، بهرهوری و صرفهجویی در مصرف آب افزایش خواهد یافت.
به گفته حائری، امسال کشت باقلا از اوایل آبان تا اوایل آذر و برداشت آن در سال آینده از ابتدای خرداد تا پایان همان ماه انجام میشود.
وی تأکید کرد که آموزش کشاورزان، استفاده از بذرهای اصلاحشده و توسعه مکانیزاسیون، ضمن افزایش عملکرد در واحد سطح، هزینههای تولید را نیز کاهش میدهد.
حائری خاطرنشان کرد: تولید باقلا در زنجان میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به صادرات بیناستانی و خارجی نیز منجر شود و این محصول بهعنوان یکی از ظرفیتهای ارزشمند زراعت و اشتغالزایی در استان شناخته خواهد شد.