با اجرای طرح "از مزرعه تا سفره" دلال‌ها و واسطه‌ها از چرخه عرضه میوه و تره‌بار استان حذف و قیمت کالا‌ها واقعی و عادلانه می‌شود.

به گزارش خبر گزای صداوسیما مرکز کرمان، معاون اقتصادی استاندار کرمان در نشست تنظیم بازار کرمان گفت در این جلسه موضوعات مرتبط با کالا‌های اساسی، نظارت بر بازار میوه و محصولات کشاورزی و حذف دلال‌ها از چرخه عرضه میوه و تره‌بار بحث و تصمیم‌گیری شد.

غلامرضا سالاری ادامه داد: در زمینه برنج نیز تصمیم گیری وقرار شده، با مصوبات جدید، بازار برنج با نظارت کامل و منطقی‌تر ساماندهی شود

معاون اقتصادی استاندار کرمان باتأکید برنبود کمبود کالا‌های مختلف در استان افزود: در همه حوزه‌های مربوط به کالا‌های اساسی، شوینده، سلولزی و سایر اقلام مورد نیاز، کنترل و نظارت‌ها تشدید شده و اجازه هیچگونه تخلفی داده نمی شود.

وی درباره اجرای طرح از مزرعه تا سفره در استان کرمان گفت: این طرح برای رساندن کالا‌ها با قیمت واقعی و عادلانه به دست مصرف‌کنندگان اجرایی خواهد شد تا مردم از تأثیر مستقیم آن بر تعدیل قیمت‌ها بهره‌مند شوند.