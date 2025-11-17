به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای گلستان گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۴ کیلومتر روشنایی طولی و ۱.۲ کیلومتر روشنایی نقطه‌ای با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان در محور‌های ارتباطی استان اجرا شده است.

صمد محمدی افزود: روشنایی‌های طولی در کمربندی علی آباد و سرخنکلاته، محور علی آباد به آزادشهر و سه راهی کلاله به کلاله و روشنایی‌های نقطه‌ای در جاده قدیم گرگان- کردکوی، محور آق قلا-بندرترکمن، محور بندرگز و آزادشهر-خوش ییلاق به اجرا درآمده است.

وی افزود: محور‌های مورد اشاره نقاط حادثه خیز و پرتصادفی هستند که اجرای روشنایی برای افزایش ایمنی آنها انجام شده است.

محمدی ادامه داد: احداث روشنایی در کمربندی علی آباد نیز به طول ۷ کیلومتر و در سه راهی کلاله به کلاله به طول ۱.۵ کیلومتر در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

محمدی، طول روشنایی‌های موجود راه‌های استان را در حال حاضر ۲۷۵ کیلومتر بیان کرد و گفت: نگهداری این میزان از راه‌ها و بازرسی و تعمیر و تعویض تجهیزات الکتریکی و نوری به طور مستمر اجرا می‌شود.

به گفته وی، نصب ۳۰ دستگاه چراغ چشمک‌زن جدید در محور‌های پرخطر و تعمیر ۵۰۰ دستگاه چراغ چشمک‌زن نیز برای افزایش ایمنی راه‌ها اجرا شده است.

محمدی افزود : اقدامات اجرای روشنایی با چراغ‌های ال‌ای دی نیز در داخل تونل جنگل گلستان در مرحله انتخاب پیمانکار و مناقصه است که به اجرا در خواهد آمد.