سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان از اجرای عملیات گسترده ضدعفونی و آهکپاشی همه آبشخورهای منطقه حفاظتشده قرخود با هدف پیشگیری از شیوع بیماری تببرفکی در حیاتوحش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ارسلان باغانی گفت: این اقدام با همکاری یگان حفاظت محیط زیست، اداره دامپزشکی و مشارکت دامداران و جوامع بومی انجام شده و بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: محیطبانان بهطور روزانه عملیات گشت، کنترل و پایش را در سطح منطقه انجام میدهند.
وی گفت:از دامداران درخواست میکنیم از ورود زودهنگام دام به مراتع قشلاقی خودداری کرده و نسبت به واکسیناسیون دامها اقدام کنند تا از انتقال احتمالی بیماری به حیاتوحش جلوگیری شود.
سرپرست اداره محیط زیست سملقان همچنین خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در گلههای دام یا حیاتوحش، موضوع را در اسرع وقت به اداره محیط زیست گزارش دهند.