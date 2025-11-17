سومین یادواره شهدای انتقال خون به یاد شهید حمیدرضا بافتی‌زاده از اهدا کنندگان برجسته با ۵۵ بار اهدای خون، برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پاسدار شهید حمیدرضا بافتی‌زاده، از چهره‌های برجسته ایثار و فداکاری در استان یزد، در حالی به شهادت رسید که پیش از آن با ۵۵ بار اهدای خون و پلاکت، زندگی دوباره را به بیش از ۱۶۰ بیمار هدیه داده بود.

براساس اعلام روابط عمومی انتقال خون یزد، آخرین اهدای خون این شهید بزرگوار در بیستم فروردین سال جاری انجام شده است.

شهید بافتی‌زاده که عمری را به بخشندگی و نجات جان همنوعان گذراند، سرانجام در حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل شد و با تقدیم خون خود، همچون گذشته که زندگی‌بخش بیماران بود، عزت و افتخار را برای ایران اسلامی رقم زد.

در گرامیداشت یاد و راه این شهید والامقام، سومین یادواره شهدای انتقال خون و شهیدان اهداکننده خون برگزار می‌شود. این مراسم با محوریت بزرگداشت شهید

حمیدرضا بافتی‌زاده ـ شهید شاخص اهداکننده خون و از شهدای یزدی تجاوز رژیم صهیونیستی ـ همراه با پویش سراسری اهدای خون به یاد چهار هزار شهید استان یزد خواهد بود.

این پویش از زمان برگزاری یادواره و همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز می‌شود و تا سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ادامه خواهد داشت.

مراسم یادواره روز چهارشنبه ۲۸ آبان پس از نماز مغرب و عشا در آستان مقدس امامزاده جعفر یزد برگزار خواهد شد.