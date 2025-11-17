به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردستان در نشست برنامه ریزی گرامیداشت هفته بسیج در این شهرستان از حضور کاروان اهالی بهشت از ساعت ۸ صبح روز شنبه اول آذر در این شهرستان خبر داد وگفت: این کاروان از شب قبل در گلزار شهدای زواره برای برنامه‌های معنوی مستقر می‌شود و از صبح شنبه ساعت ۸ از سه راه هلال احمر اردستان به مقصد امامزاده اسماعیل تشییع می‌شوند.

سرهنگ روح الله صنعتکار افزود: هفته بسیج فرصتی برای گرامیداشت یاد ۲۹ شهید اردستان در عملیات محرم است و این هفته در سال جاری به دلیل شهدای اقتدار، با شور و انسجام بیشتری برگزار می‌شود.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای گسترده برنامه‌های بسیج در ۶۳ پایگاه محلی، مساجد و تکایا با توجه به ایام فاطمیه خبر داد و گفت: برنامه‌های هفته بسیج شامل بیش از ۱۲۰ عنوان برنامه در قالب مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و فضای مجازی پیش‌بینی شده و تلاش شده تا این برنامه‌ها در کارخانه‌ها نیز اجرا شود.