فاطمه اسکندرنیا در دور نخست رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی نتیجه را به حریف ازبکستانی واگذار کرد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی امروز با رقابت ملی پوشان تکواندو کشورمان پیگیری می‌شود.

در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم تکواندو فاطمه اسکندرنیا در دور نخست مقابل «عزیزوا» از ازبکستان در دو راند متوالی شکست خورد.

در صورت فینالیست شدن تکواندوکار ازبکستانی، اسکندرنیا این فرصت را خواهد داشت که در شانس مجدد به مبارزاتش ادامه دهد.