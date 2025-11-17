

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: به محض وقوع آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی روستای الیت مرزن آباد چالوس ۱۴ گروه زمینی شامل نیرو‌های حفاطت منابع طبیعی و محیط‌زیست، نیرو‌های مردمی، موتور سواران به منطقه اعزام شدند

حسینعلی محمدی افزود: این گروه‌ها از دیروز به همراه تجهیزات کامل در محل حادثه در حال فعالیت هستند تا از گسترش دامنه نفوذ آتش جلوگیری کنند.

او با بیان اینکه منطقه‌ای که دچار آتش سوزی شده با شیب ۶۰ درجه و بسیار سخت گذر و صخره‌ای است، ادامه داد: ۳ فروند بالگرد به منطقه اعزام شد که دو بالگرد در حال اطفای حریق هستند و یک بالگرد نیز در آشیانه حضور دارد تا در موقع ضروری پرواز کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: حدود ۷ تا ۸ هکتار از منطقه جنگلی الیت مرزن آباد چالوس متاثر از آتش شده است.