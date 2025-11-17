پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: باتوجه به ظرفیت بینظیر تابش خورشید در خوزستان، این استان میتواند به قطب بزرگ انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در نقشه انرژی کشور و ظرفیت بالقوه آن برای کاهش ناترازی، بر ضرورت توسعه گسترده نیروگاههای خورشیدی در بخشهای مختلف تأکید کرد و گفت: خوزستان بهعنوان قطب انرژی ایران باید در مسیر تولید برق پاک نیز پیشگام باشد و ما این مسئولیت را با جدیت دنبال میکنیم.
علی خدری با اشاره به پیشرفت تفاهمنامه پنججانبه سال ۱۴۰۱ برای احداث نیروگاههای ۵ کیلوواتی با هدف توانمندسازی اقتصادی و بهبود معیشت روستاییان بهویژه اقشار زیر پوشش نهادهای حمایتی اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه میان وزارت نیرو، بسیج سازندگی، معاونت توسعه روستایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، تاکنون ۱۶۸ نیروگاه خورشیدی در خوزستان نصب شده است.
لزوم توجه جدی ادارات به اجرای مصوبه ماده ۵
وی با انتقاد از کمکاری ادارات در اجرای مصوبه ماده ۵ قانون خدمات کشوری، افزود: طبق این مصوبه، دستگاههای دولتی باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ حداقل پنج درصد انرژی مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند، اما باو جود مکاتبات و پیگیریهای مکرر، تنها درصد کمی از ادارات اقدام به نصب نیروگاه خورشیدی کردهاند.
خدری، با بیان اینکه بیتوجهی ادارات به مصوبه ماده ۵، هزینه برق را به قیمت بورس سبز میرساند، ادامه داد: ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر ادارات تا آبان ۱۴۰۴ تنها ۴۴۰ کیلووات است و در صورت عمل نکردن به مصوبه مربوطه، قیمت برق مصرفی ادارات با قیمت بورس سبز یعنی هرکیلووات ۷ هزار تومان محاسبه میشود.
ضعف بازدارندگی در اجرای ماده ۱۶ صنایع
وی با اشاره به مصوبه ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان صنایع بیان کرد: صنایع بالای یک مگاوات باید از سال ۱۴۰۲ یک درصد مصرف خود را از انرژی تجدیدپذیر تامین کنند، اما جرایم این مصوبه بازدارندگی کافی نداشته و استقبال صنایع بسیار محدود بوده که ضروری است این صنایع هر چه سریعتر نسبت به تامین انرژی مورد نیاز خود طبق مصوبه مذکور اقدام کنند تا در سال ۱۴۰۶، پنج درصد برق مورد نیاز این صنایع از سامانههای خورشیدی تامین شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به ضعف بازدارندگی در اجرای ماده ۱۶ صنایع افزود: در صورت عدم رعایت این مصوبه برق مصرفی این صنایع با قیمت بورس سبز محاسبه خواهد شد.
خدری در خصوص اقدامات دولت برای احداث نیروگاههای خورشیدی در سطح شرکتهای توزیع گفت: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تاکنون ۵۹ درخواست برای تخصیص زمین از منابع طبیعی جهت احداث نیروگاههای ۳ مگاواتی ثبت کرده که از این میان ۲۱ ساختگاه در کمیسیون ماده ۲۱ تصویب و تخصیص یافته است. ۱۵ درخواست نیز رد شده و ۲۳ مورد نیز در انتظار پاسخ باقی مانده است.
رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با تاکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی گفت: سرمایهگذاران میتوانند از طریق قرارداد خرید تضمینی (ماده ۶۱) یا فروش انرژی در بورس سبز وارد این حوزه شوند و این مشارکت، هم برای خودشان سودآور است و هم نقشی مؤثر در کاهش ناترازی برق دارد.
وی اعلام کرد: تا آبان ۱۴۰۴ مجموعاً ۳ هزار و ۴۹ نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی در استان احداث شده است.
خدری با اشاره به ظرفیت بینظیر تابش خورشید در خوزستان و با بیان اینکه خوزستان میتواند به قطب بزرگ انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود، تاکید کرد: استان ما میتواند بهسرعت به قطب بزرگ انرژی پاک کشور تبدیل شود، مشروط بر آنکه همه دستگاهها، صنایع و نهادها مسئولیت خود را در این مسیر بهدرستی ایفا کنند.