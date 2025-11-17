به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی، در رشته ووشو، امیرحسین همتی با غلبه بر رقبای خود نشان طلای رقابت‌ها را بر گردن آویخت. در کاراته، صالح اباذری با ارائه عملکردی درخشان به مدال نقره دست یافت. همچنین در والیبال بانوان، زهرا کریمی موفق شد مدال برنز این مسابقات را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

از سوی دیگر، چهار ورزشکار استان مرکزی در تیم ملی بسکتبال با ویلچر شامل محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، مهدی عباسی و بهروز سلطانی، موفق به کسب مدال برنز آسیا و کسب سهمیه حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شدند.