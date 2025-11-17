به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رحمت رحمت نژاد دیشب در گفتگوی ویژه خبر ۲۰ گیلان، با اشاره به اینکه گیلان ۴۴۱ کیلومتر خط آهن تجاری و مانوری با ۸ ایستگاه خدمات باری و مسافری دارد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ میلیون و ۱۳۱ هزار تن صادرات، واردات و ترانزیت کالا با استفاده از خط ریلی گیلان داشتیم که در بخش صادرات ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: با تکمیل ۱۶۴ کیلومتر خط آهن که راه آهن رشت را به آستارا متصل می‌کند، کریدور شمال به جنوب تکمیل می‌شود.

مدیر کل راه آهن شمال ۲ با اشاره به فعالیت‌های راه آهن گیلان در بخش گردشگری و حمل و نقل مسافر گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۲۰ هزار مسافر را جابجا کردیم ضمن اینکه قطار گردشگری در ۹ آبان با ۱۰۰ درصد ظرفیت به راه افتاد.

رحمت رحمت نژاد همچنین با اشاره به حمل و نقل ترکیبی این خط آهن افزود: ۱۹ درصد تجارت کالا در بندرکاسپین در ۷ ماه گذشته، توسط خط آهن گیلان انجام شد.