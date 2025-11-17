به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماز طلب باران با حضور مردم مؤمن و ولایتمدار فارس در فضایی آکنده از معنویت و خشوع، برای طلب رحمت الهی و نزول باران در شهرستان‌های استان اقامه شد.

در این آئین، نمازگزاران با قرائت دعای توسل از خداوند مهربان بارش رحمت آسمانی را طلب کردند.

عصر امروز هم در تعدادی از شهرستان‌های استان فارس نماز باران خوانده می‌شود.

در شیراز هم صبح امروز نماز باران با حضور مردم خداجوی شیراز و به امامت آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در صحن مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام اقامه شد.

بارش محسوس باران از ابتدای فصل پاییز تاکنون در استان فارس گزارش نشده است.