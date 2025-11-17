به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین نور یزدان درباره وضعیت بحرانی منابع آبی خرم‌آباد اظهار کرد: متأسفانه به دلیل تنش‌های آبی، خشکسالی و عدم بارش کافی در استان، تمامی چشمه‌های تأمین‌کننده آب شرب خرم‌آباد در وضعیت بحرانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه خرم‌آباد فاقد منابع پایدار تأمین آب است، افزود: آب شرب این شهر تنها از طریق چشمه‌ها و چاه‌ها تأمین می‌شود که همگی با کاهش شدید مواجه هستند. این در حالی است که خرم‌آباد از جمله پرمصرف‌ترین شهرهای استان محسوب می‌شود.

مدیرعامل آبفا لرستان از راه‌اندازی ۵۴ حلقه چاه جدید برای تأمین آب شرب خبر داد و افزود: برای مدیریت مصرف، ۳۰ دستگاه شیر فشارشکن هوشمند در شبکه نصب شده و هم‌زمان، انشعابات غیرمجاز و باغاتی که از آب شرب برای آبیاری استفاده می‌کنند، شناسایی و قطع می‌شوند.

نور یزدان با اشاره به‌ضرورت مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب اظهار کرد: امیدواریم با همکاری و صرفه‌جویی مردم، از این تنش آبی عبور کنیم.

وی تأکید کرد: برای حل پایانه مشکل آب شرب خرم‌آباد، تسریع در ساخت سد مخمل کوه امری ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به فرسودگی ۴۰ درصدی شبکه آب خرم‌آباد، خاطرنشان کرد: مدیریت فشار آب و پهنه‌بندی شبکه در دست اجراست که تا حد زیادی از ترکیدگی لوله‌ها جلوگیری می‌کند.