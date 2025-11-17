به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شاکر موسوی‌نسب با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی با بیان اینکه کتاب یک هویت فرهنگی است، اظهار کرد: بی‌شک نقش کتاب در زندگی بسیار تاثیرگذار است و راه و رسم زندگی، آموختن و نقش‌آفرینی در جامعه برای هر انسانی را به ارمغان می‌آورد.

وی کتاب را یک امانت برای روح انسان دانست و افزود: کتاب می‌تواند راهنمایی باشد تا دل و تفکر ما در راه درست تجلی پیدا کند از این رو باید حق این امانت را بدانیم و همه برای گسترش کتاب و کتابخوانی نقش خود را ایفا کنیم.

موسوی نسب بیان داشت: امیدواریم کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان که از تشکل‌های مؤثر در امر کتاب و کتابخوانی هستند، بتوانند در این راه ایده‌ها و برنامه‌های نوینی با استفاده از نظر صاحب‌نظران اساتید و علما جهت گسترش این فرهنگ ملی اسلامی ارائه دهند و بهره لازم را ببرند.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان تصریح کرد: در این راستا امسال نیز همانند سال‌های گذشته به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی چند برنامه محوری در نظر گرفته شده که از جمله این برنامه‌ها می‌توان به همایش «یار مهربان» با همکاری کانون فرهنگی هنری خاتم (۲۹ آبان) در اهواز، بازدید از کتابخانه‌های کانون‌های مساجد، پویش ملی نذر فرهنگی اهدای کتاب به کتابخانه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، تجلیل از کتابداران کتابخانه‌های کانون‌های مساجد و ... است.