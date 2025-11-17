پخش زنده
همایش بدون تعارف با نسل Z در سه برنامه ویژه خانواده ها، دانشجویان و دانش آموزان فریدنی در سالن سینما فرهنگ شهر داران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدن گفت: در این همایش یک روز بیش از ۲ هزار نفر همشهریان فریدنی، دانشجویان و دانش آموزان شرکت کردند.
سهراب خسروی افزود: در این همایش موضوع تقویت پیوندهای خانوادگی، ارتقاء فرهنگ، درک متقابل در خانواده ها، شناسایی دغدغهها و سبک زندگی نسل جدید و همچنین راهکارهای ارتباط میان نسلها ارائه و بررسی شد.