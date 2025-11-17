پخش زنده
امروز: -
فیلم جنایی «جدا مانده» از شبکه نمایش ، انیمیشن سینمایی «رعد و سرزمین وحی» از شبکه کودک و بررسی تازههای کتابهای درسی در برنامه «مثبت آموزش» شبکه آموزش آماده پخش شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم جنایی «جدا مانده» ساخته مارتین اسکورسیزی، سهشنبه از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم ، داستانی پرتنش درباره نفوذ و خیانت در دنیای مافیای بوستون است که موفق به کسب جایزه اسکار بهترین فیلم نیز شده است.
«جدا مانده» که فیلمنامه آن را ویلیام موناهان براساس فیلمنامه فیلم اعمال شیطانی نوشته فلیکس چونگ و سو فای ماک، به رشته تحریر درآورده، سه شنبه شب ساعت ۲۳ روی آنتن میرود.
فیلم «جدامانده» که برنده ۴ جایزه اسکار شد و برای اولین بار جایزه بهترین کارگردانی را برای مارتین اسکور سیزی به ارمغان آورد در مورد یک پلیس مخفی در یک گروه تبهکاری و یک جاسوس از همان گروه در بین پلیسها است که تلاش میکنند تا یکدیگر را شناسایی کنند در حالی که پلیس به شدت با این گروه تبهکاری در جنگ است...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان لئوناردو دیکاپریو، مت دیمون، جک نیکلسون، مارک والبرگ، مارتین شین، ری وینستون، ورا فارمیگا و الک بالدوین را نام برد.
علاقمندان به درامهای جنایی میتوانند «جدا مانده» را ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند و چهارشنبه ۲۸ آبان ماه در ساعتهای ۷ و ۱۵ باز پخش آن را ببینند.
پویا نمایی«رعد و سرزمین وحی»
انیمیشن سینمایی «رعد و سرزمین وحی» با گویندگی ۲۴ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سینمایی در گونه انیمیشن و ماجراجویی محصول ترکیه در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه کودک سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی مهوش افشاری و صدابردار آن حسین حسنی فر است.
مهرخ افضلی، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، محمد بهاریان، جواد پزشکیان، ارسلان جولایی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، سحر صحامیان، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، ملیکا ملک نیا، علی منانی، علی همت مومیوند، علیرضا ناصحی، صنم نکواقبال، حسین نورعلی و مهوش افشاری صداپیشههای این اثر بودهاند.
این انیمیشن ماجرای اسبی است که طی یک سفر در صدر اسلام با کاروانی همراه شده و در ماجراهایی دخیل میشود که به بخشی از تاریخ صدر اسلام اشاره دارد.
برنامه «مثبت آموزش»
برنامه «مثبت آموزش» امروز با حضور سه کارشناس آموزشی، به موضوعات مرتبط با رشته صنایع شیمیایی، تغییرات کتابهای درسی و گفتوگو با معلم برگزیده جایزه معلم میپردازد.
برنامه «مثبت آموزش» امروز با اجرای کبری اصلفلاح و اشکان تفنگسازان میزبان طیبه کنشلو، رئیس گروه مواد و فرآوری دفتر تألیف و برنامهریزی کتب درسی فنی و حرفهای و کاردانش است؛ او در این بخش درباره تغییرات کتابهای درسی و بهروز رسانی محتوای آموزشی توضیح میدهد.
در ادامه، مصطفی اینانلو، معلم روحانی برگزیده جایزه معلم دوره ابتدایی، درباره تجربههای آموزشی و مسیر انتخاب بهعنوان برگزیده این جشنواره صحبت خواهد کرد. همچنین اکرم عینی، رئیس کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، درباره آرشیو الکترونیکی کتابهای درسی و اهمیت دسترسی دانشآموزان و معلمان به منابع بهروز سخن میگوید.
برنامه «مثبت آموزش» امروز ساعت ۱۸ از شبکه آموزش سیما تقدیم مخاطبان میشود.