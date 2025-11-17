به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، داریوش فرمانی با اشاره به استقبال خوب مردم کرمانشاه از این نمایشگاه، گفت: رشته‌های زیورآلات سنتی، تراش سنگ‌های قیمتی، چرم، سفال و سرامیک، گیوه و صنایع چوب از جمله پرفروش‌ترین محصولات نمایشگاه بودند.

این نمایشگاه با حضور ۲۴۴ هنرمند از سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه برگزار شد.