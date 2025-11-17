پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از فروش ۷ میلیاردی صنایع دستی در پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی به میزبانی کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، داریوش فرمانی با اشاره به استقبال خوب مردم کرمانشاه از این نمایشگاه، گفت: رشتههای زیورآلات سنتی، تراش سنگهای قیمتی، چرم، سفال و سرامیک، گیوه و صنایع چوب از جمله پرفروشترین محصولات نمایشگاه بودند.
این نمایشگاه با حضور ۲۴۴ هنرمند از سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کرمانشاه برگزار شد.