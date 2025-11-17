پخش زنده
مهدی زندیه وکیلی با صدور پیامی، قهرمانی ورزشکاران استان در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، رقابتهای قهرمانی آسیا و کسب سهمیه پارالمپیک ناگویا را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام استاندار مرکزی بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
افتخارآفرینی شما ورزشکاران عزیز استان مرکزی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، رقابتهای قهرمانی آسیا و همچنین کسب سهمیه ارزشمند پارالمپیک ناگویا، مایه مباهات و شادی مردم شریف استان شد.
این موفقیتهای درخشان، حاصل تلاش، اراده، همت بلند و روحیه پهلوانی شماست که بار دیگر نام استان مرکزی را در عرصههای بینالمللی طنینانداز کرد. بیتردید این دستاوردها مرهون زحمات مربیان سختکوش، حمایت خانوادههای صبور و همراهی جامعه ورزش است.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه به شما قهرمانان گرانقدر، مربیان، مدیران ورزشی و تمامی دستاندرکاران، از درگاه خداوند متعال برایتان سلامتی، توفیق و تداوم افتخارآفرینی مسئلت دارم و امید دارم در میادین پیشرو، بهویژه پارالمپیک ناگویا، همچون گذشته بدرخشید و موجب سربلندی ایران اسلامی و استان مرکزی شوید.