مهدی زندیه وکیلی با صدور پیامی، قهرمانی ورزشکاران استان در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه پارالمپیک ناگویا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام استاندار مرکزی بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

افتخارآفرینی شما ورزشکاران عزیز استان مرکزی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، رقابت‌های قهرمانی آسیا و همچنین کسب سهمیه ارزشمند پارالمپیک ناگویا، مایه مباهات و شادی مردم شریف استان شد.

این موفقیت‌های درخشان، حاصل تلاش، اراده، همت بلند و روحیه پهلوانی شماست که بار دیگر نام استان مرکزی را در عرصه‌های بین‌المللی طنین‌انداز کرد. بی‌تردید این دستاوردها مرهون زحمات مربیان سخت‌کوش، حمایت خانواده‌های صبور و همراهی جامعه ورزش است.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه به شما قهرمانان گران‌قدر، مربیان، مدیران ورزشی و تمامی دست‌اندرکاران، از درگاه خداوند متعال برایتان سلامتی، توفیق و تداوم افتخارآفرینی مسئلت دارم و امید دارم در میادین پیش‌رو، به‌ویژه پارالمپیک ناگویا، همچون گذشته بدرخشید و موجب سربلندی ایران اسلامی و استان مرکزی شوید.