به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قم با اشاره به اینکه این هفت شهید گمنام برای تشییع میهمان مدارس، هیئت‌ها و برنامه‌های مختلف فرهنگی در شهر قم خواهند بود، گفت: قرار است مراسم وداع با شهدای گمنام دوم آذر ماه پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شود.

منوچهر ذوالفقاری افزود: مراسم تشییع همزمان با شهادت حضرت زهرا از ساعت ۸:۳۰ صبح از مسجد امام حسن عسکری تا حرم مطهر برگزار می‌شود.

وی گفت: سه تن از این شهدا پس از تشییع قرار است در مدرسه حضرت آمنه بلوار فردوسی، بوستان شهید زین الدین، باغ موزه دفاع مقدس به خاک سپرده شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم هم در این مراسم گفت: این شهدا با آمدن خود حافظه جمعی ما را بیدار می‌کنند و بدانیم که شهدای گمنام راهی پر صلابت را رفتند و این راه و مسیر با حضور جوانان نسل جدید ادامه دارد.

مرتضی حیدری افزود: شهید بی نام ماند، اما خاک میهن و تک تک جوانان ما نامدار شدند و این شهدا عزت و افتخار را نصیب مردم کردند و

وی با اشاره به نسل جوان امروزی و پیروی آنها از ولایت گفت: همین جوانان با ادامه دادن راه شهدا با همان ایمان، اشتیاق و شوق در راه دین، اسلام و قرآن جانفشانی می‌کنند.