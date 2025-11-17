با افزایش روند حدود چهار برابری ابتلا به دیابت در ۳۵ سال گذشته، افراد کمتر از ۲۰ سال نیز به نوع ۲ این بیماری مبتلا می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در گذشته تصور می‌شد دیابت نوع دو بیشتر در افراد بالای ۴۰ سال بروز می‌کند، اما امروز سن ابتلا به حدود ۲۰ سال و حتی پایین‌تر از آن رسیده است که این مسئله زنگ خطری جدی برای آینده سلامت جامعه به شمار می‌رود.

دکتر علیرضا رییسی در همایش تازه‌های دیابت با ابراز نگرانی از چهار برابر شدن روند ابتلا به دیابت در ۳۵ سال گذشته، افزود: دیابت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات سلامت جهانی، فقط با پیشگیری، ارتقای سواد سلامت، تغییر سبک زندگی و مراقبت مداوم قابل کنترل است.

او معتقد است که در مقابله با دیابت اتکای صرف به درمان‌های دارویی و بیمارستانی نتیجه پایداری نخواهد داشت.

رییسی گفت: سازمان جهانی بهداشت برای بسیاری از بیماری‌های مزمن، اهداف مشخصی جهت کاهش بروز و شیوع تعیین کرده، اما درباره دیابت تنها توصیه کرده است که کشور‌ها بتوانند آن را کنترل کنند، نه کاهش دهند؛ زیرا کاهش بروز این بیماری در شرایط کنونی تقریباً ممکن نیست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در علم و فناوری، دارو‌های جدید و آگاهی بیشتر نسبت به عوامل بروز بیماری، همچنان شاهد رشد قابل توجه مبتلایان هستیم.

به گفته رییسی، حدود ۶۰۰ میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۵۰ میلادی به بیش از ۸۵۰ میلیون نفر برسد. بیشترین رشد موارد ابتلا نیز در منطقه آفریقا و خاورمیانه دیده می‌شود که ایران نیز در زمره کشور‌های در معرض خطر بالاست.

او ابراز داشت: اگر به‌دنبال کنترل مؤثر دیابت هستیم، باید به سمت پیشگیری برویم. عواملی مانند سبک زندگی کم‌تحرک، تغذیه ناسالم، چاقی، آلودگی هوا و استرس از مهم‌ترین علل افزایش بروز دیابت هستند و بدون اصلاح این الگوها، روند ابتلا متوقف نخواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و انسانی بیماری دیابت گفت: بخش بزرگی از بیمارانی که دیالیز میشوند، مبتلا به دیابت یا فشار خون بالا بوده‌اند. اگر در یکی از بخش‌های دیالیز بیمارستان‌ها از بیماران علت بیماری را بپرسید، بیش از ۹۰ درصد آنان دچار دیابت یا فشار خون مزمن‌اند. هزینه‌های درمان، دیالیز، عمل‌های بای‌پس قلبی و استنت‌های عروقی به‌طور سرسام‌آوری رو به افزایش است.

رئیسی افزود: دیابت را نباید فقط یک بیماری پزشکی بدانیم؛ کنترل واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد دیابتی در مراقبت از خود مشارکت فعال داشته باشد. اگر بیمار سواد سلامت و مهارت خودمراقبتی نداشته باشد، حتی بهترین دارو‌ها هم اثر پایداری نخواهند داشت.

او با بیان اینکه پزشک یا مراقب سلامت باید به بیمار بیاموزد که در مراقبت از خود متعهد باشد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد، موفقیت در کنترل دیابت پایدار خواهد بود. کنترل دیابت با عدد قند خون آزمایشگاهی سنجیده نمی‌شود، بلکه با آگاهی، مسئولیت‌پذیری و تداوم مراقبت مشخص می‌شود.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، در ایران حدود ۷.۵ میلیون نفر دیابتی وجود دارد که نیمی از آنها در سامانه بهداشت کشور ثبت شده‌اند.

او می گوید: هدف‌گذاری سازمان جهانی بهداشت تا پنج سال آینده این است که ۸۰ درصد بیماران شناسایی و کنترل شوند و صددرصد بیماران دیابت نوع یک به انسولین و وسایل خودارزیابی دسترسی داشته باشند.

رئیسی به شاخص‌های تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس این برنامه، باید تا پایان آن، نرخ کنترل و پایش دیابت به ۴۵ درصد برسد. این هدف تنها در صورتی محقق می‌شود که از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، ابزار‌های دیجیتال خودمراقبتی و پرونده سلامت الکترونیک بهره بگیریم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت معتقد است که اثر واقعی صحبت‌ها در سمینار‌ها و همایش‌های علمی درباره دیابت و موضوعات دیگر زمانی دیده می‌شود که آموزش‌ها از فضای سالن‌های علمی به خانه مردم و زندگی روزمره منتقل شود. اگر مردم از اطلاعات و آموزش‌های تخصصی بهره‌مند نشوند، کنترل دیابت در سطح ملی محقق نخواهد شد.

رئیسی این را هم گفت که کشور ما با جمعیت ۹۰ میلیونی نیازمند آن است که ابزار‌های آموزشی، فناوری و مراقبتی در دسترس همه مردم قرار گیرد تا بتوانیم کنترل دیابت را از حرف به عمل برسانیم.