عرفان محرمی ووشوکار اردبیلی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در فینال بازی‌های کشور‌های اسلامی به مصاف ابرور خکیموف از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلا بازی‌ها دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عرفان محرمی به مدال طلا ووشو وزن ۷۰- کیلوگرم بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ریاض دست یافت.

محرمی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از مصر، پاکستان و افغانستان را شکست داده بود.