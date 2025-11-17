پخش زنده
عرفان محرمی ووشوکار اردبیلی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در فینال بازیهای کشورهای اسلامی به مصاف ابرور خکیموف از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلا بازیها دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عرفان محرمی به مدال طلا ووشو وزن ۷۰- کیلوگرم بازیهای همبستگی اسلامی ریاض دست یافت.
محرمی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از مصر، پاکستان و افغانستان را شکست داده بود.