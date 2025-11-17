پخش زنده
رئیس بیمارستان امام علی (ع) بجنوردگفت: در هفت ماهه امسال بیمارستان امام علی ع بجنورد به ۵ هزار و ۷۰۰ بیمار تصادفی خدمات درمانی ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دکتر اکبر خدابنده با تشریح خدمات این مرکز درمانی به مصدومان سوانح رانندگی، بر ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری، فرهنگسازی و رعایت اصول ایمنی ترافیکی تأکید کرد و گفت: از این تعداد، ۳۶۷۸ نفر خدمات درمانی و اقدامات فوری در بخش اورژانس دریافت کردهاند و حدود ۲۰۰۰ نفر نیز به علت شدت آسیب و نیاز به مراقبتهای تکمیلی در بخشهای تخصصی بیمارستان بستری شدهاند.
وی افزود: افزایش حجم مصدومان ترافیکی نشان میدهد همچنان بخش مهمی از بار نظام سلامت متوجه حوادث قابل پیشگیری است.
بیمارستان امام علی (ع) به عنوان مرکز اصلی تروما در استان، همه ظرفیتهای تخصصی و فوقتخصصی خود را برای نجات جان مصدومان بهکار گرفته است.