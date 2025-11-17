به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی کانون مساجد خوزستان؛ نمایش "بهشت در آتش" روایتی تاریخی و مستند از شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) است که در اهواز اجرا خواهد شد.

این نمایش ساعت ۲۰ چهارشنبه ۲۸ آبان ماه توسط گروه نمایشی الزهرا و با همکاری کانون فرهنگی هنری المبین اهواز و مسجد امام علی بن ابی طالب (ع) زرگان در مدرسه شهید بهشتی منطقه زرگان اهواز، واقع در خیابان شهید صدری به روی صحنه می‌رود.

تماشای نمایش "بهشت در آتش" برای عموم مردم آزاد است.