کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور ۲۰۲۵ (WTDC-۲۵) صبح امروز با سخنرانی دورین بوگدان مارتین، دبیرکل اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU)؛ و حضور دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و هیأت همراه در باکو آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد که با محور «اتصال جهانی، معنادار و مقرونبهصرفه برای آیندهای دیجیتال فراگیر و پایدار» برگزار میشود، یکی از مهمترین نشستهای سیاستگذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح جهان به شمار میرود.
مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور ۲۰۲۵ (WTDC-۲۵) صبح امروز در شهر باکو با حضور نمایندگان ۱۵۰ کشور جهان از جمله ۴۰ وزیر ارتباطات، معاون رییس جمهور و مقامهای ارشد کشورهای مختلف آغاز شد.
در این مراسم، دورین بوگدان مارتین، دبیرکل اتحادیه بینالمللی مخابرات، با بیان اهمیت نقشآفرینی کشورها در توسعه عادلانه ارتباطات، بر ضرورت همکاریهای چندجانبه برای ایجاد دسترسی معنادار و مقرونبهصرفه به خدمات دیجیتال تأکید کرد.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ که در رأس هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت کرده است، در حاشیه مراسم با برخی وزرا و مقامات ارشد کشورهای عضو درباره تقویت همکاریهای فنی و فناورانه و مشارکت فعال ایران در برنامههای جهانی اتحادیه بینالمللی مخابرات به گفتوگو خواهد کرد.