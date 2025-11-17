نماز باران، ورود شهیدان گمنام، طرح‌های صنعتی، تغییرات مالیاتی و رقابت‌های ورزشی در استان را در بسته خبر روز مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ نماز طلب باران ساعت ۱۶ امروز به امامت حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان، در گلزار شهدای قزوین اقامه می‌شود.

شمیم شهادت در شهر می‌پیچد

پیکر‌های پاک ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، ساعت ۱۴ امروز در میان استقبال مردم آبیک، وارد استان می‌شوند.

پرداخت از طریق کارت‌های بانکی و شهروندی و یا تلفن همراه

دریافت وجه نقد در ناوگان اتوبوسرانی از ابتدای آذر حذف می‌شود.

تکمیل زنجیره تولید هادی‌های آلومینیومی در استان

خط تولید کابل‌های فشار ضعیف و خودنگهدار برای حضور در بازار‌های کشور‌های همسایه در قزوین به بهره برداری رسید. ۲۱ واحد تولید کابل و سیم در قزوین فعال است.

ممنوعیت کامل عرضه مکمل‌های سوخت در جایگاه‌ها

فروش مکمل در جایگاه‌های عرضه سوخت ممنوع شد. این مکمل‌ها هیچ تأثیری در بهبود کیفیت بنزین ندارند.

موفقیت استان در مبارزه با مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: قزوین در زمینه کشف مواد مخدر، دستگیری خرده فروشان و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر جزء استان‌های موفق است.

آشنایی با مصرف ایمن و بهینه گاز

طرح ملی «همیار گاز» ویژه دانش‌آموزان در قزوین آغاز به کار کرد.

اجرای ضوابط جدید مالیاتی از اول آذر ۱۴۰۴

اداره کل امور مالیاتی اعلام کرد: مودیان فقط تا ۳۰ آبان فرصت دارند با پرداخت اصل بدهی و جرایم غیرقابل‌بخشش، از حداکثر بخشودگی جرایم مطابق بخشنامه قبلی استفاده کنید.

امروز مصاف پردیس قزوین و عرشیای تهران

تیم پردیس قزوین، در اولین بازی از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه شهید بابایی قزوین به مصاف عرشیای تهران می‌رود.

حذف ملی پوش استان در مسابقات دوگانه کشور‌های اسلامی

میثم رضایی ورزشکار استان در رقابت‌های دوگانه همبستگی کشور‌های اسلامی، با ثبت زمان ۵۸ دقیقه و چهار ثانیه از کسب مدال بازماند.

احتمال بارش باران، رعد و برق در برخی مناطق

هواشناسی پیش‌بینی کرد یک سامانه بارشی امروز در ساعاتی، بخش‌هایی از استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.