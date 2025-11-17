پخش زنده
امروز: -
برقی سازی خودروها یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوای اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: به طور میانگین روزانه ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ نفتکش وارد اصفهان میشود و در برخی روزها تعداد کامیونهای نفتکش به ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ دستگاه میرسد.
داریوش گلعیزداه افزود: بیش از هزار دستگاه اتوبوس و مینیبوس صنایع بزرگ از جمله ذوبآهن، پالایشگاه و فولاد وارد شهر میشوند و این حجم تردد آلودگی و مصرف سوخت را تشدید میکند.
وی گفت: اگر طرح هم پیمایی کارکنان شکل بگیرد میتوانیم ۲۰ تا ۳۰ درصد خودروهای کمتری وارد شهر کنیم و مصرف سوخت را کاهش دهیم.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: صنایع شیمیایی و بزرگ استان بیش از هزار دستگاه خودرو دارند که اگر در یک برنامه زمانبندی به سمت برقیسازی حرکت کنند، علاوه بر کاهش آلودگی میتوانند بخشی از نیاز حملونقل عمومی درونشهری را پوشش دهند.
وی گفت: این خودروها در ساعات جابهجایی کارکنان میتوانند به حملونقل عمومی کمک کنند و پس از آن نیز ظرفیت ناوگان شهری را تقویت کنند.
گلعلیزاده افزود: این حجم تردد اثرات جانبی جدی بر آلودگی هوای اصفهان دارد و راهکار مشخص است؛ باید به سمت ریلیسازی حملونقل برویم و مطالبهگری در این حوزه جدی شود.
وی گفت: مصرف روزانه سوخت در شهر اصفهان بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر و در استان حدود هشت و نیم میلیون لیتر است، همچنین روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر نفت و گازوئیل در شهر مصرف میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان همچنین ادامه داد: برای حفظ منابع آب باید تصمیمهای سخت گرفت، صنایع موظف شدهاند چاههای جذبی برای انتقال آبهای سطحی به سفرههای زیرزمینی راه اندازی کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: استان ظرفیتهای تاریخی و طبیعی گردشگری فراوانی دارد، اما توسعه باید مبتنی بر سند باشد.