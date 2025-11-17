به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، خالد رحمانی با اشاره به تخمین وجود ۶۲۴ بیمار مبتلا به اچ آی وی در استان اظهار کرد: ۷۵ درصد بیماران در زمان تشخیص در رده سنی ۲۵ تا ۴۵ سال قرار دارند که این مدل از نظر توزیع سنی با الگوی کشوری مطابقت دارد.

وی افزود: ۸۸ درصد بیماران شناسایی شده مرد و ۱۲ درصد زن هستند اما الگوی راه انتقال و درصد ابتلای زنان و مردان در چند سال اخیر تغییر پیدا کرده و در سال ۱۴۰۳ درصد ابتلای زنان ۱۷.۵ درصد بود که نشان‌دهنده انتقال اچ ای وی از اعتیاد تزریقی به سمت انتقال از طریق جنسی است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: حدود ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با ویروس اچ ای وی در دنیا زندگی می‌کنند که از این تعداد ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد بالغ و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کودک هستند و از نظر توزیع جنسی در افراد بالغ، ۲۱ میلیون زن و ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مرد هستند.

رحمانی با اشاره به اینکه در دنیا میزان ابتلا به اچ آی وی زنان بیشتر از مردان است اضافه کرد: طبق آخرین آمار تاکنون در جهان، ۸۷ درصد افراد مبتلا از وضعیت بیماری خود آگاهی دارند که از این تعداد ۸۹ درصد تحت درمان هستند و در ۹۴ درصد موارد، پاسخ به درمان مطلوب است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه ۴۱ هزار و ۵۰۹ نفر در کشور مبتلا به اچ‌آی‌وی هستند یادآور شد: بر اساس نظام جامع مدیریت داده‌های الکترونیک اچ‌آی‌وی کشور، تا پایان ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ از بین افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی شناسایی شده، ۲۵ هزار و ۸۷۰ نفر زنده هستند که از این تعداد ۲۱ هزار و ۱۲۷ نفر خدمات مربوط به مراقبت و درمان اچ‌آی‌وی را دریافت کرده‌اند و ۲۰ هزار و ۲۶۴ نفر تحت درمان قرار دارند.

وی افزود: اگر چه ۸۰ درصد کل موارد تشخیص داده شده در کشور را مردان و ۲۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند، اما الگوی راه انتقال و درصد ابتلای زنان و مردان در سال‌های اخیر تغییر کرده و از کل موارد شناسایی و گزارش‌ شده در پایان سال گذشته، ۲۵ درصد موارد زنان و ۷۵ درصد مردان هستند.

پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی انجام می‌دهم» از ۲۰ آبان آغاز شده و تا ۲۰ آذرماه ادامه دارد.