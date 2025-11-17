به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت: طرح ویژه پایش و پاک‌سازی آب‌انبار‌های بافت تاریخی کاشان از هفته گذشته باهدف حفظ بهداشت عمومی و صیانت از میراث آبی، بهبود کیفیت ذخیره آب و آماده‌سازی تأسیسات سنتی برای استفاده ایمن در فصول آینده این شهر تاریخی آغاز شد.

علیرضا عبدالله‌زاده افزود: این طرح با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان، شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه اجرا می‌شود و در مرحله نخست، عملیات پاک‌سازی و بررسی وضعیت پنج آب‌انبار شاخص منطقه یک محقق شد.

وی ادامه داد: در این مرحله، آب‌انبار محله آقا در ملک‌آباد، آب‌انبار درب زنجیر در کوچه درب زنجیر، آب‌انبار فرخ واقع در کوچه مخابرات روبه‌روی عصارخانه، آب‌انبار احسان در خیابان فاضل نراقی کوچه احسان و آب‌انبار سی‌قن در محله سرسنگ پاک‌سازی شدند.

عبدالله زاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در این خصوص گفت: خیران و ساکنان محله‌های دارای آب‌انبار در حوزه پاک‌سازی و نگهداری این مکان‌ها همکاری کنند، تا خدمت‌رسانی در حوزه آب به بهترین شکل اجرا شود.

وی با بیان اینکه نهضت پاکسازی آب انبار‌های کاشان در روز‌ها و هفته‌های آینده هم ادامه دارد، گفت: با احیا و مرمت این بناها، ظرفیت‌های ارزشمند میراثی در معرض دید مردم قرار می‌گیرد و این اقدام می‌تواند روز‌های درخشان‌تری را برای شهر خلاق معماری جهان رقم بزند.