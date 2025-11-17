حسین الله‌کریمی در جودو به نشان برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز مسابقات جودو بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) در توکیو پیگیری شد.

در این روز از مسابقات حسین الله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم به مبارزه با حریفانش پرداخت و تا کسب مدال پیش رفت.

این ملی پوش جودو ناشنوایان در اولین مبارزه برابر حریفی از برزیل پیروز شد، اما نتیجه دومین مبارزه با به نماینده اوکراین واگذار کرد.

کریمی در آخرین مبارزه خود برابر نماینده مجارستان قرار گرفت و با کسب پیروزی به مدال برنز دست یافت و جودو و کاروان ایران در المپیک را صاحب دومین نشان کرد.

تیم ملی جودو ناشنوایان ایران روز گذشته و در اولین روز رقابت‌های این رشته در بازی‌های المپیک ناشنوایان توسط علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد ضمن اینکه امیر محمد دفتری در وزن ۷۳- کیلوگرم و علی شیح در وزن ۶۰- کیلوگرم هم در جایگاه پنجم اوزان خود ایستادند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.