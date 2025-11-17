به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی احمد پناه گفت: در استان خوزستان ۵ شهر ساحلی وجود دارد که برخی از شناور‌های صیادی در این مناطق دارای مجوز صیادی نیستند.

او با اشاره به اینکه ساماندهی شناور‌های فاقد مجوز در استان در سال جاری با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی در حال انجام است افزود: برای ساماندهی یک هزار و ۲۴۸ نفر صیاد در استان درگاه مجوز باز شده است و این افراد در حال بارگزاری مدارک مورد نیاز هستند.

معاون صید و بنادر اداره کل شیلات خوزستان با بیان اینکه از این تعداد با مجوز ۸۰۰ نفر موافقت اولیه شده است گفت: برای دیگر صیادانی که دارای مجوز نیستند در حال احصا می‌باشند و اقدامات لازم برای معرفی آنها برای دریافت مجوز انجام خواهد شد.