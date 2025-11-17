به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ نصیر ابدالی فرد گفت: طرح جمع آوری معتادین متجاهر و دستگیری خرده فروشان مواد مخدر توسط عوامل این یگان در شهرستان گتوند مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود:در این طرح تعداد ۱۱ نفر معتادان و سوداگران مرگ دستگیر و مقادیری مواد مخدر نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گتوند خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانون به مراجع قضائی معرفی شدند.