به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در بخش آنچه شما خواسته‌اید، این بار به یکی از قدیمی‌ترین مدارس لوله‌دره در بخش اسلام‌آباد می‌پردازیم؛ مدرسه‌ای که با بیش از ۴۳ سال قدمت، امروز به ساختمانی ناایمن تبدیل شده و نگرانی‌های جدی برای دانش‌آموزان ایجاد کرده است.

این مدرسه در دو مقطع فعاله و میزبان دانش‌آموزانی از هشت روستای اطراف می باشد.