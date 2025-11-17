کارشناس هواشناسی: هوای مازندران، امروز دوشنبه بارانی است، اما از فردا آفتابی می‌شود.

هوای مازندران، امروز بارانی، فردا آفتابی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ساری مرکز استان با دمای ۲۶ درجه بالای صفر گرم‌ترین و صبح امروز بلده با ۳ درجه بالای صفر سردترین شهر استان بود.

حمیدی افزود: نقشه‌های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدل‌ها نشان می‌دهد برای امروز دوشنبه ۲۶ آبان افزایش ابر، وزش باد و بارش‌های رگباری را در استان داریم که مقدار بارش‌ها در شهر‌های غربی مقداری بیشتر است و در مناطق سرد کوهستانی، بارش‌ها به صورت مخلوط باران و برف خواهد بود و از اواخر وقت امروز این سامانه بارشی از منطقه ما خارج می‌شود.

وی تصریح کرد: از فردا سه‌شنبه ۲۷ آبان تا جمعه ۳۰ آبان آسمان استان صاف و نیمه ابری خواهد بود و فقط مناطق ساحلی و جلگه‌ای، مه دقیق صبحگاهی خواهند داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: دریا برای امروز موج متوسط دارد و برای فعالیت‌های گردشگری و قایقرانی مناسب نیست، اما صید و صیادی و دریانوردی با احتیاط بیشتر مانعی ندارد.