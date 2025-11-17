در بازرسی از یک دستگاه خودرو سواری، هزار و ۹۹۸ عدد ساعت مچی قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان کوهسرخ گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس امنیت اقتصادی کوهسرخ حین کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ مهدی قاسمی افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن، هزار و ۹۹۸ عدد ساعت مچی مردانه و زنانه قاچاق و فاقد هرگونه مجوز حمل کشف کردند.

وی ارزش این محموله قاچاق را براساس اعلام کارشناسان، چهار میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال ذکر کرد و افزود: خودرو یاد شده توقیف و فرد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.