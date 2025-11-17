رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: برای در امان ماندن از بیماری آنفلوآنزا، تزریق واکسن به ویژه برای افراد در معرض خطر و دارای بیماری‌های زمینه‌ای الزامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی بیان داشت: با فرارسیدن فصل پاییز، روند بروز بیماری‌های حاد تنفسی در خوزستان وارد مرحله افزایشی می‌شود و رصد آنفلوآنزا در کشور نشان می‌دهد که میزان ابتلا به آنفلوآنزا رو به افزایش است و افراد در معرض خطر باید بیشتر مراقب باشند.

وی افزود: الگوی سالانه شیوع آنفلوانزا و دیگر ویروس‌های تنفسی نشان می‌دهد گروه‌های پرخطر از جمله زنان باردار، سالمندان، کودکان زیر دو سال، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن ریوی و قلبی–عروقی، بیماران دیابتی، مبتلایان به نقص ایمنی، بیماران خاص و افراد دارای اختلالات زمینه‌ای دیگر در صورت ابتلا با احتمال بیشتری دچار عوارض شدید یا بستری در بخش‌های ویژه می‌باشند. این گروه‌ها باید مراقبت‌های پیشگیرانه را با دقت بیشتری رعایت کنند.

دکتر شریفی تزریق واکسن آنفلوانزا را مهم‌ترین ابزار پیشگیری در این گروه‌ها دانست و ادامه داد: برآورد‌های علمی نشان می‌دهد واکسن می‌تواند احتمال بستری بیماران پرخطر در بخش‌های ویژه را ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش دهد و تا زمانی که ویروس در جامعه در گردش باشد، واکسیناسیون همچنان مؤثر خواهد بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در بخش دیگری از سخنان خود اجرای دقیق توصیه‌های بهداشتی و آداب تنفسی را ضروری دانست و بر مواردی همچون استفاده از ماسک در محیط‌های پرجمعیت، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، تهویه مناسب فضا‌های بسته، فاصله‌گذاری در صورت وجود علائم تنفسی و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری تأکید کرد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان می‌گوید: رعایت این اصول، نه‌تنها از ابتلا جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند به شکل محسوسی سرعت انتقال ویروس در جامعه را کاهش دهد.