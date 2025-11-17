به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۸ تنیسور برتر فصل حضور یافتند و نواک جوکوویچ مرد شماره یک سابق جهان به ماننده دوره قبل به علت مصدومیت کتف انصراف داد. بن شلتون از آمریکا و لورنزو موزتی از ایتالیا برای اولین بار در این مسابقات حاضر شدند.۸ تنیسور حاضر در دور گروه ۴ نفره رقابت کردند و از هر گروه دو تنیسور به دور نیمه نهایی راه یافتند. گروه‌ها به نام جیمی کانرز و بیورن بورگ - دو اسطوره تنیس جهان - نام گذاری شدند. در این رقابت‌ها اگر تنیسور قهرمان بتواند بدون شکست مسابقات را به پایان ببرد ۱۵۰۰ امتیاز دریافت می‌کند. شهر تورین برای پنجمین بار میزبان این مسابقات شد. نتیجه ادامه مسابقات به این شرح است:

* فینال:

یانیک سینر از ایتالیا (بخت دو قهرمانی) ۲ - ۰ کارلوس آلکاراس از اسپانیا (بخت اول قهرمانی) (ست‌ها: ۷ - ۶ و ۷ - ۵)

- سینر برای دومین سال پیاپی قهرمان شد.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ یانیک سینر از ایتالیا با شکست تیلر فریتز از آمریکا قهرمان شد.

- تا کنون شهر‌های توکیو، پاریس، بارسلونا، بوستون، ملبورن، استکهلم، هیوستون، نیویورک، فرانکفورت، هانوفر، لیسبون، سیدنی، شانگهای، تورین و لندن میزبانی این مسابقات را بر عهده داشته‌اند.

در تنیس پایان فصل که از سال ۱۹۷۰ سابقه برگزاری دارد، نواک جوکوویچ از صربستان با ۷ قهرمانی رکورد دار است و راجر فدرر از سوئیس با ۶ قهرمانی دوم و پیت سمپراس از آمریکا و ایوان لندل از چکسلواکی سابق با ۵ قهرمانی سوم مشترک هستند.