طرح قاضی در مدرسه در دبیرستان باقرالعلوم شهر ویس اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دادگستری شهرستان باوی گفت: طرح ملی «قاضی در مدرسه» با هدف آشنایی دانشآموزان با مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود، تبیین پیامدهای رفتارهای خشونتآمیز و ارتقای فرهنگ قانونمداری اجرا میشود.
مهدی امیری افزود: در یکی از برنامههای این طرح، حسینی، رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو، به دبیرستان باقرالعلوم شهر ویس رفت و با بیش از ۶۰ دانشآموز به گفتوگو نشست.
وی افزود: در این جلسه، موضوعاتی مانند کنترل خشم، پیشگیری از درگیری، مسئولیت کیفری نوجوانان و پیامدهای قانونی رفتارهای پرخطر مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، آگاهیبخشی، پیشگیری از بزهکاری و تقویت مسئولیتپذیری اخلاقی و شرعی نوجوانان است. این برنامهها در سایر مدارس شهرستان نیز ادامه دارد تا فرهنگ قانونمداری و رعایت حقوق دیگران در میان دانشآموزان نهادینه شود.