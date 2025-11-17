به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دادگستری شهرستان باوی گفت: طرح ملی «قاضی در مدرسه» با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود، تبیین پیامد‌های رفتار‌های خشونت‌آمیز و ارتقای فرهنگ قانون‌مداری اجرا می‌شود.

مهدی امیری افزود: در یکی از برنامه‌های این طرح، حسینی، رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو، به دبیرستان باقرالعلوم شهر ویس رفت و با بیش از ۶۰ دانش‌آموز به گفت‌و‌گو نشست.

وی افزود: در این جلسه، موضوعاتی مانند کنترل خشم، پیشگیری از درگیری، مسئولیت کیفری نوجوانان و پیامد‌های قانونی رفتار‌های پرخطر مورد بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، آگاهی‌بخشی، پیشگیری از بزهکاری و تقویت مسئولیت‌پذیری اخلاقی و شرعی نوجوانان است. این برنامه‌ها در سایر مدارس شهرستان نیز ادامه دارد تا فرهنگ قانون‌مداری و رعایت حقوق دیگران در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.