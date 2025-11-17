وزیر علوم گفت: پیامبر اکرم (ص) معیار انسان را انسانی بودن می‌دانست، نه وابستگی به قبیله یا گروه خاصی؛ و به این ترتیب جامعه‌ای بر اساس اخلاق و برادری بنیان‌ گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیمایی صراف در این نشست ضمن خیرمقدم به همه اعضا و تشکر ویژه از دست‌اندرکاران ستاد و کارگروه‌ها، گفت: خدمت در چنین ستادی فراتر از یک مسئولیت اداری است و یک توفیق بزرگ برای او به شمار می‌آید.

وی افزود: این فرصت برای تحقیق و ترویج شخصیتی فراهم شده است که ویژه مسلمانان نیست، بلکه پیامبری است برای تمام بشریت.

وزیر علوم تصریح کرد: در جلسات ستاد بر این نکته توافق حاصل شده که جنبه‌های انسانی و جهانی پیامبر اکرم (ص) بیشتر مورد تأکید قرار گیرد، چرا که او پیامبری اخلاق‌محور برای همه انسان‌ها بوده است.

سیمایی‌صراف با بیان اینکه منش و اخلاق پیامبر یکی از راز‌های جذابیت اسلام است، ادامه داد: «قبل از بعثت، پیامبر به‌عنوان فردی امین شناخته می‌شد؛ عهدشکنی نکرد، به دشنام پاسخ نمی‌داد و می‌فرمود که هرگز برای دشنام دادن انگیخته نشده است.»

وی افزود: در دوران جاهلیت، پیامبر اکرم (ص) با ارتقای مقام زن و احیای حقوق او، معیار ارزش‌گذاری انسان را بر اساس قبیله یا ثروت قرار نداد، بلکه به اخلاق و انسانیت تأکید کرد.

سیمایی صراف افزود: پیامبر اسلام در جامعه خود پیمان برادری میان اقوام مختلف برقرار کرد و بر اساس آیات قرآنی که پیامبران را برادر مردم معرفی می‌کند، الگوی برادری و همدلی را در میان مردم نهاد.

وزیر علوم تأکید کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته پیامبر، مبارزه با خرافه بوده است. وقتی یکی از فرزندان پیامبر وفات یافت و هم‌زمان خورشید گرفت، پیامبر به‌سرعت اعلام کرد که این پدیده طبیعی است و ارتباطی با مرگ کسی ندارد.

سیمایی‌صراف در پایان سخنان خود افزود: تبیین ابعاد انسانی، اخلاقی و عقلانی شخصیت پیامبر اکرم (ص) اهمیت بسیاری دارد و وی تصریح کرد که ترویج این جنبه‌ها می‌تواند پیام بعثت را به شکل فراگیر و جهانی در میان مخاطبان مختلف نشر دهد.

مشاور وزیر علوم در ابتدای نشست گفت: در جریان طراحی و بررسی نشان‌های پیشنهادی، دو نماد اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است نشان نخست که در ستاد داخلی تهیه شده، و نشان دوم که در ستاد اصلی دولت و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده است، از نظر مفهومی و بصری شباهت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند.

خضری افزود: در هر دو طرح، عدد «۱۵۰۰» به‌گونه‌ای هنرمندانه شکل گرفته که هم‌زمان قابل قرائت بوده و به نام «محمد (ص)» اشاره دارد. در نشان نخست، استفاده از تصویر نمادین «گنبد سبز» به‌عنوان نشانه‌ای از صلح و مهربانی پیامبر اکرم (ص) دیده می‌شود و در نشان دوم، بهره‌گیری از اسلیمی‌های اصیل هنر اسلامی همراه با جلوه‌ای از نور و تشعشع خورشید به چشم می‌خورد.

وی گفت: در راستای ایجاد وحدت رویه میان همه مجموعه‌های فعال در این حوزه، نشان طراحی‌شده در ستاد اصلی دولت به‌عنوان نشان رسمی انتخاب و در تمام برنامه‌ها و کارگروه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این نشان، عنوان هزار و پانصدومین سال نیز به زبان‌های فارسی و انگلیسی درج شده است.

خضری افزود: پوستر برگزیده دارای المان‌های برجسته‌ای است؛ از جمله تصویر شماتیک گنبد سبز، نمادی مرتبط با یکتایی خداوند رحمان در بخش فوقانی گنبد، و طراحی ۱۵ طاق یا آینه در پیکره گنبد که اشاره به ۱۵ سده تجلی نور پیامبر اکرم (ص) دارد. این طاق‌ها با الهام از طاق‌های شکسته در هنر ایرانی ترسیم شده‌اند.